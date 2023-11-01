Марочко рассказал о бегстве украинских военных из-под Купянска

По утверждению подполковника Луганской народной республики в отставке, такие факты наблюдались и ранее. Но теперь число подобных случаев начало нарастать. Они отмечены в районе населенных пунктов Берестовое, Петропавловка и Синьковка.

«Данная тенденция имеет фактор роста по сравнению с предыдущей неделей», - заявил Андрей Марочко.

Его слова привели РИА Новости. Он добавил, что беглецы с передовой стараются раздобыть гражданскую одежду, чтобы совсем покинуть зону боевых действий. Это происходит, как правило, в темное время суток.