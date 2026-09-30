В Подмосковье построят 30 новых котельных, водозаборных узлов и очистных сооружений

С июля по сентябрь 2026 года в Подмосковье началось строительство 30 объектов коммунальной инфраструктуры, включая 23 котельные, четыре водозаборных узла и три комплекса очистных сооружений в 17 муниципалитетах региона. Большинство объектов планируют завершить в 2026–2027 годах. Об этом сообщает Главное управление государственного строительного надзора Московской области.

Так, девять котельных появятся в Сергиево-Посадском округе, по две – в Богородском и Дмитровском, по одной - в Воскресенске, Долгопрудном, Химках, Подольске, Пушкино, Ступино, Одинцовском, Шаховской, Щелкове и Орехово-Зуевском округе. Работы по наиболее мощной из них проведут в деревне Солманово Одинцовского округа, объект рассчитан на 24 мегаватта.

Водозаборные узлы появятся в Красногорске, Королеве и Ленинском округе, очистные сооружения – в Мытищах, Пушкинском и Одинцовском округах.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил ход строительства новых очистных сооружений в Кашире.