Деревья, столбы и отключения света: шторм обернулся для Кубани затяжным ненастьем

Жители Кубани готовятся к затяжному ненастью. Краснодарский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды официально продлил действие штормового предупреждения. Согласно данным синоптиков, сложные погодные условия сохранятся в регионе до начала октября, сообщил kubanpress.ru.

Главная угроза сейчас — не только шквалистый ветер, но и критический подъем уровня воды в реках, что может привести к подтоплению территорий. В ближайшие дни местами пройдут сильные дожди, переходящие в ливни, не исключены грозы и град. Скорость воздушных потоков усилится до 20–25 метров в секунду, а на морском побережье — на участке от Анапы до Геленджика — порывы ветра могут достигать 24–29 метров в секунду.

Стихия в Новороссийске: почему город перешел на режим повышенной готовности

По данным издания, Новороссийск перешел на режим «Повышенная готовность» — причиной стало резкое ухудшение погоды. Об этом в социальных сетях рассказал глава города Андрей Кравченко. Спецслужбы города работают в усиленном графике и следят за обстановкой без перерывов. Стихия уже успела натворить бед: ветер повалил деревья и фонарные столбы, а в ряде районов произошли аварийные отключения электроэнергии.

Деревья и оборванные линии: что оставила после себя непогода в Геленджике

Стихия, обрушившаяся на Геленджик, также не прошла бесследно — о ее последствиях рассказал глава города. Среди ущерба, нанесенного непогодой, оказались упавшие деревья и поврежденные линии электропередачи. Над устранением этих проблем уже работают коммунальные службы: завершить восстановительные мероприятия они рассчитывают в среду, 30 сентября.

Ранее сообщалось, что бабье лето в Подмосковье будет, но не такое, как привыкли жители.