Она закрепляется на отбитых у ВСУ позициях, и готовится к дальнейшему продвижению.

Подполковник Луганской народной республики в отставке сообщил, что ВС РФ добились заметного продвижения на широком участке фронта в Харьковской области. Им удалось захватить обширный плацдарм, на котором теперь закрепляются вышедшие вперед части.

«На бывших украинских позициях сейчас военнослужащие закрепляются, ведут инженерные работы по возведению фортификационных сооружений», - указал он.

Его слова привели РИА Новости. Захват позиций ВСУ сопровождался огромными потерями для украинцев. Укрепрайоны и опорные пункты уничтожались артиллерией и авиацией вместе с их защитниками. Сейчас огневое воздействие на противника продолжается.