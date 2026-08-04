Сигнал из Женевы: как в ООН отреагировали на атаку беспилотников на Геленджик
РИАН: в ООН призвали защитить мирных жителей после атаки БПЛА на Геленджик
Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) выступило с официальным комментарием по поводу атаки беспилотников на кубанский курорт Геленджик (село Архипо-Осиповка) и ударов в Московской области. В международной организации призвали к строгому соблюдению норм гуманитарного права и предупредили об опасном росте эскалации, пишет РИА новости.
Позиция УВКПЧ ООН и статистика пострадавших
- Заявление ООН: Официальный представитель УВКПЧ Марта Уртадо подчеркнула, что все стороны конфликта обязаны предпринимать исчерпывающие меры предосторожности для защиты мирных граждан и гражданских объектов. Атаки БПЛА на Геленджик и Подмосковье, по оценке управления, свидетельствуют об общей тенденции к эскалации, которая приводит к росту жертв среди населения.
- Жертвы и разрушения в Архипо-Осиповке: В результате падения обломков БПЛА погибли 7 человек (включая троих детей).
- Медицинская помощь: По данным Минздрава РФ, медицинская помощь потребовалась 58 пострадавшим: 21 человек был госпитализирован (часть находится в тяжелом состоянии), еще 37 гражданам помощь оказана амбулаторно.