Сигнал из Женевы: как в ООН отреагировали на атаку беспилотников на Геленджик

Заявление ООН: Официальный представитель УВКПЧ Марта Уртадо подчеркнула, что все стороны конфликта обязаны предпринимать исчерпывающие меры предосторожности для защиты мирных граждан и гражданских объектов. Атаки БПЛА на Геленджик и Подмосковье, по оценке управления, свидетельствуют об общей тенденции к эскалации, которая приводит к росту жертв среди населения.