Риелтор или аферист: россиянам назвали красные флаги

Рынок недвижимости пестрит предложениями, но за каждой привлекательной ценой и громкими обещаниями может скрываться непрофессионал, а то и откровенный мошенник. Как отличить добросовестного специалиста от случайного человека с телефонной трубкой? Риелтор и эксперт по недвижимости Наталья Перескокова в беседе с радио Sputnik назвала главный критерий: надежный риелтор никогда не будет скрывать свое полное имя и юридический статус. Проверка личности — это база, без которой любые дальнейшие переговоры превращаются в лотерею.

Первый шаг к безопасной сделке, по словам Перескоковой, — изучение «цифрового следа» специалиста. До личной встречи стоит заглянуть в его социальные сети, аккаунты на агрегаторах объявлений, почитать отзывы на разных площадках. Особую ценность представляют видеоотзывы реальных клиентов: их сложнее подделать. Также важно обратить внимание на давность присутствия на рынке — если аккаунт создан вчера, а уже пестрит восторженными комментариями, это серьезный повод насторожиться. Но интернет-разведка — лишь половина дела.

Она уточнила, что вторая и обязательная часть проверки начинается при непосредственном контакте. Профессионал всегда предложит официальный договор, где четко прописаны перечень услуг, порядок и стоимость, права и обязанности сторон, а также основания для расторжения. Никаких устных договоренностей! Расчеты должны быть прозрачными: оплата — только по официальным реквизитам компании или ИП, а не переводом на личную карту по номеру телефона. Если риелтор уклоняется от заключения договора, скрывает свои регистрационные данные или торопит с внесением аванса — это «красные флаги», за которыми почти всегда стоят проблемы. Отдельного внимания заслуживают обещания. Гарантии продажи квартиры за несколько дней по максимальной цене, стопроцентное одобрение ипотеки или скидки, не зависящие от рынка, — это маркеры либо неопытности, либо откровенного обмана. В сделках с недвижимостью невозможно гарантировать результат, который зависит от колебаний рынка, решений банков и десятков других факторов. Добросовестный специалист честно скажет о рисках и предложит реалистичный план. При этом уровень доверия повышается, если риелтор состоит в профессиональных сообществах, регулярно посещает конференции и участвует в отраслевых мероприятиях — это свидетельствует о его серьезном подходе к делу.

По мнению риелтора, безопасность сделки начинается с системной проверки. Соберите максимум информации до первой встречи, требуйте письменный договор, не верьте несбыточным гарантиям и избегайте серых схем оплаты. Хороший риелтор не будет прятаться — он заинтересован в прозрачности, потому что работает на репутацию. А если специалист уходит от прямых ответов, торопит вас или обещает золотые горы, лучше сразу развернуться и искать другого. В вопросах жилья осторожность — не мнительность, а единственный разумный подход.

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