Марочко: российские артиллеристы разгромили украинский штаб под Красным Лиманом

Ими был произведен очень успешный огневой налет на место, из которого управлялось подразделение ВСУ.

По утверждению подполковника Луганской народной республики в отставке, это стало возможным благодаря планомерной работе по уничтожению подобных объектов.

«При огневом налете ВС РФ был поражен один из штабов вооруженных формирований Украины», - заявил он.

Его слова привели РИА Новости. Андрей Марочко добавил, что в результате этого удара три украинских офицера было ликвидировано, а еще пятеро получили ранения, в том числе и тяжелые.