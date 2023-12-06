Служба безопасности Украины серьезно усилила свои мероприятия в 30-километровой зоне вдоль передовой линии на купянском направлении.

Сотрудники СБУ патрулируют территорию совместно с полицией, об этом сообщил подполковник Луганской народной республики в отставке Андрей Марочко. Целью патрулей становится недопущение солдат ВСУ покидать свои позиции и их уход в тыл.

«Также активно ведется работа по выявлению «диверсантов» и пророссийски настроенных граждан», - добавил он.

Его слова привели РИА Новости. Повод для задержания, по утверждению Марочко, может быть самый минимальный. Например, неправильное произношение слов на украинском языке. Таким образом СБУ пытается выловить «российских шпионов».