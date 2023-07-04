Подразделение украинской армии перебрасывали на новое место, чтобы заменить личный состав другой части. По дороге грузовик с солдатами врезался в автоцистерну, которая перевозила бензин.

После столкновения машин вспыхнул пожар. 15 военнослужащих получили ожоги. У троих они оказались настолько обширны, что пострадавшие скончались. Этот инцидент произошел в районе поселка Ковшаровка, который расположен в Харьковской области.

«Автомобиль с личным составом вооруженных формирований Украины следовал для замены личного состава 103-й бригады территориальной обороны, столкнулся с бензовозом», - пояснил Андрей Марочко, подполковник Луганской народной республики в отставке.

Его слова привели РИА Новости в своем материале. Украинские следователи считают, что причиной аварии стала диверсия, поскольку у грузовика, который перевозил военных, была целенаправленно выведена из строя тормозная система.