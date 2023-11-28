Марочко: Украина ведет «двойную бухгалтерию» при подсчете потерь в своей армии

Подполковник Луганской народной республики в отставке заявил, что отделы комплектования в украинской армии с самого начала специальной операции перешли на двойную систему учета личного состава. Они сделали это, выполняя специальную директиву Генерального штаба.

«ГШ МО Украины отдал распоряжение под грифом «секретно» о переносе части безвозвратных потерь в графу пропавших без вести», - указал Андрей Марочко.

Его слова привели РИА Новости. Напротив имен таких военнослужащих делаются специальные пометки, которые означают, что на самом деле он был убит, а не пропал без вести. Но эти пометки могут быть понятны только посвященным в суть двойного учета.