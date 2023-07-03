Марочко: украинская армия потеряла за неделю на Луганском направлении три тысячи бойцов
Фото: [Сергей Аверин/РИА Новости]
Российские войска за это время сумели отразить порядка пятидесяти атак противника, нанеся ему заметные потери.
На протяжении одной недели вдобавок к отражению прямых атак удалось нанести удары по четырнадцати диверсионно-разведывательным группам врага, сообщил подполковник Луганской народной республики в отставке.
«Ликвидировано порядка трех тысяч украинских боевиков и наемников», - заявил Андрей Марочко.
Его слова привели РИА Новости. Он также перечислил количество уничтоженной у неприятеля техники: 75 автомобилей, 10 танков, 45 бронемашин различных марок, четыре десятка орудий, как буксируемых, так и самоходных.