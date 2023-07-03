Марочко: украинская армия потеряла за неделю на Луганском направлении три тысячи бойцов

Российские войска за это время сумели отразить порядка пятидесяти атак противника, нанеся ему заметные потери.

На протяжении одной недели вдобавок к отражению прямых атак удалось нанести удары по четырнадцати диверсионно-разведывательным группам врага, сообщил подполковник Луганской народной республики в отставке.

«Ликвидировано порядка трех тысяч украинских боевиков и наемников», - заявил Андрей Марочко.

Его слова привели РИА Новости. Он также перечислил количество уничтоженной у неприятеля техники: 75 автомобилей, 10 танков, 45 бронемашин различных марок, четыре десятка орудий, как буксируемых, так и самоходных.