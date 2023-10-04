Марочко: украинская армия пытается выстроить оборонительную линию вокруг Купянска

О планомерном изменении тактики украинской армии рассказал военный эксперт и подполковник Луганской народной республики в отставке Андрей Марочко. По его утверждению, разведка засекла инженерные работы поблизости от населенных пунктов Подолы, Петропавловка и Синковка.

«Между опорными пунктами и укрепрайонами отмечена новая система траншей», - сообщил он.

Его слова привели РИА Новости. Украинские военные не только укрепляют уже имеющиеся фортификационные сооружения, но и возводят новые, создавая вместо отдельных блоков обороны сплошную оборонительную линию. Это говорит о том, что ВСУ постепенно переходят к позиционной войне, отказавшись от штурмов.