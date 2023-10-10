Марочко: украинская армия стягивает свои резервы на краснолиманское направление

ВСУ перебрасывают свои войска и технику в район Серебрянского лесничества, а также под Белогоровку.

Подполковник Луганской народной республики в отставке заявил, что разведка засекла прибытие в данные районы свежих украинских подразделений.

«Прибывают колонны как с бронетехникой, так и с личным составом», - указал он.

Слова Андрея Марочко привели РИА Новости. По его мнению, какие-то выводы по этому поводу делать еще рано. Стягивание резервов противником может говорить как о его подготовке новых наступательных действий, так и о переходе к устойчивой обороне.