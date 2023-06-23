Марочко: украинская армия взялась за переброску своих резервов под Купянск

Разведкой отмечено, что судя по состоянию приходящей на это направление техники, она еще не принимала участия в боевых действиях.

ВСУ взялись за наращивание своих сил на территории Луганской народной республики. Об этом сообщил подполковник Народной милиции в отставке Андрей Марочко. По его уверению, с северо-западной стороны по направлению к Купянску движется большое количество украинского транспорта.

«В состав колонн входят автомобильная и бронированная техника. Также на тралах отмечены танки», - подчеркнул он.

Его рассказ привело ТАСС. Среди перебрасываемого транспорта обнаружено большое количество грузовых автомобилей, которые везут в своих кузовах как материальное обеспечение, так и живую силу противника. Особенностью техники является то, что она, по косвенным признакам, до сих пор не принимала участия в боях. Это говорит, что Киев бросает на этот участок фронта свои оперативные резервы, накопленные ранее для контрнаступления.