На этом участке фронта бойцы двух бригад ВСУ регулярно отказываются выполнять приказы. Для разбирательства с ними прибыли сотрудники СБУ, а также подразделения национальной полиции.

Подполковник Луганской народной республики в отставке сообщил, что солдаты 14-й и 32-й механизированных бригад ВСУ замечены в массовых отказах от выполнения приказов командования. Для разбирательства с ними привлекли силовиков со стороны.

«В Купянск прибыли представители СБУ, а также подразделения особого назначения национальной полиции Украины «КОРД», - сообщил Андрей Марочко.

Его слова привели РИА Новости. Из-за отказов украинских военных идти вперед уже было сорвано несколько атак. Теперь представители Службы безопасности Украины очень жестко ведут разъяснительные беседы о последствиях таких отказов. При беседах очень активно применяются оружие и физическая сила.