Марочко: в Харьковскую область прибыла инспекция из Киева для проверки украинских подразделений

Специальная комиссия будет проверять личный состав и реагировать на выявленные злоупотребления.

По данным подполковника Луганской народной республики в отставке, эта инспекция будет вести подсчет реальной численности личного состава в частях ВСУ. Она будет узнавать, есть ли случаи самовольного оставления позиций и дезертирства.

«В связи с участившимися случаями самовольного оставления позиций, а также необъективной подачи расхода личного состава из «красной зоны», - так объяснил Андрей Марочко причины приезда комиссии.

Его слова привели РИА Новости. Если члены комиссии будут выявлять подлоги в учете военнослужащих, то виновных могут ждать не только служебные наказания, но и уголовное преследование.