Марочко: ВСУ делают из украинских подростков диверсантов по методичкам НАТО

Юношей и девушек обучают диверсионному делу в специальных учебных заведениях, начиная с 16-летнего возраста.

По утверждению подполковника Луганской народной республики в отставке, одна из таких диверсионных школ создана в Харькове. Ее организовали на базе уже существующего гражданского учебного заведения.

«Для юношей и девушек старше 16 лет организованы курсы по минно-взрывному делу. Обучение идет по натовским методическим рекомендациям», - указал он.

Его слова привели РИА Новости. Андрей Марочко сослался при этом на собственные источники информации. Таких курсантов учат собирать самодельные взрывные устройства, устанавливать их, а также минировать местность взрывчаткой фабричного производства. Их также учат разминированию уже поставленных мин. Все это делается на основе литературы, присланной странами НАТО в качестве гуманитарной помощи.