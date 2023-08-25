Марочко: ВСУ доставили в Харьков понтоны для переправы через водные препятствия

В город вошла большая колонна с различной инженерной техникой. Большая часть этой колонны – понтоны для форсирования рек.

По утверждению подполковника Луганской народной республики в отставке, эти машины пока разместились на территории одного из промышленных предприятий.

«Большую часть техники составляет понтонный парк на базе автомобиля «КрАЗ», - заявил он.

Слова Андрея Марочко привели РИА Новости. По его утверждению, при помощи таких понтонов можно наводить переправы через реки, ширина которых превышает 50 метров. Их грузоподъемность позволяет перебрасывать на другой берег бронетехнику: танки и бронетранспортеры.