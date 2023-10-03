Харьковская полиция прибыла на фронт и приняла участие в боях за Белогоровку. Украинские полицейские даже не получили армейскую экипировку, оставшись со своим штатным оружием и снаряжением.

Подполковник Луганской народной республики в отставке Андрей Марочко сообщил, что после очередной отбитой атаки украинцев на село Белогоровка было установлено, что в атаке принимали участие работники патрульно-постовой службы города Харькова.

«У ликвидированных сотрудников МВД Украины при себе также обнаружены спецсредства и автоматы АКС-74У», - указал он.

Его слова привели РИА Новости. Помимо этого, украинцы были снаряжены обычными для полиции бронежилетами и шлемами, которые имеют более низкий класс защиты, чем армейская экипировка.