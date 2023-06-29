Марочко: ВСУ наращивают численность своей группировки у Соледара и Артемовска

Андрей Марочко, подполковник Луганской народной республики в отставке, сообщил, что с украинской стороны заметно более активно стала работать артиллерия. При ее поддержке предпринимаются атаки российских позиций. В то же самое время Киев стал перебрасывать на донецкое направление живую силу и технику.

Рассказ эксперта привели РИА Новости. В первую очередь ВСУ за счет переброски резервов увеличивает численность ударных групп, которые будут в состоянии прорвать линию обороны. Одновременно увеличивается количество таких групп. Они при этом насыщаются бронетехникой для поддержки пехоты.