Марочко: ВСУ перебрасывают на Сватовский и Кременной участки наиболее мотивированные части
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Киев переводит туда подразделения из резерва. Часть из таких подкреплений немедленно бросается на штурм российских позиций.
Подполковник Луганской народной республики в отставке рассказал, что на наиболее угрожаемые участки фронта украинское командование подводит надежные в моральном плане части.
«На сватовско-кременском участке отмечается прибытие дополнительных подразделений с мотивированными боевиками-радикалами», - указал он.
Его слова привели РИА Новости. Одна из таких частей, по его утверждению, это 12-я бригада оперативного назначения Нацгвардии. В нее входит отряд специального назначения «Азов». Это формирование несколько раз предпринимало попытки отбить у ВС РФ ранее потерянные позиции рядом с Кременной.