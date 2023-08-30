Киев переводит туда подразделения из резерва. Часть из таких подкреплений немедленно бросается на штурм российских позиций.

Подполковник Луганской народной республики в отставке рассказал, что на наиболее угрожаемые участки фронта украинское командование подводит надежные в моральном плане части.

«На сватовско-кременском участке отмечается прибытие дополнительных подразделений с мотивированными боевиками-радикалами», - указал он.

Его слова привели РИА Новости. Одна из таких частей, по его утверждению, это 12-я бригада оперативного назначения Нацгвардии. В нее входит отряд специального назначения «Азов». Это формирование несколько раз предпринимало попытки отбить у ВС РФ ранее потерянные позиции рядом с Кременной.