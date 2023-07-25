Марочко: ВСУ перебрасывают значительные резервы на купянское направление

Они стягивают туда большое количество личного состава и техники.

Подполковник Луганской народной республики в отставке заявил, что по данным разведки, через Харьков и Чугуев проходят значительные транзитные потоки войсковых грузов, среди которых присутствуют военнослужащие и боевая техника.

«Среди бронетехники выявлены как западные, так и советские образцы», - указал Андрей Марочко.

Его слова привели РИА Новости. Анализ показывает, что часть этого потока перенаправляется на участок фронта под Купянском. Среди бойцов, прибывающих туда, есть и иностранные наемники.