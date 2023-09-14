Военнослужащие в этих подразделениях прошли обучение у инструкторов НАТО, а на вооружении у них стоит техника западного производства.

По утверждению подполковника Луганской народной республики в отставке, Киев в данный момент затеял рокировку на линии фронта в районе Артемовска. Он выводит одни части, обескровленные предыдущим наступлением, и вводит наиболее подготовленные к боевым действиям войска.

«Командование вооруженных формирований Украины проводит ротационные мероприятия и заводит на позиции боевиков 80-й десантно-штурмовой бригады», - заявил Андрей Марочко.

Его слова привели РИА Новости. На вооружении этой бригады имеется бронетехника и артиллерия зарубежного производства.