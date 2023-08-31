Марочко: ВСУ подтягивают тыловые подразделения на Купянском направлении как можно ближе к передовой

Этим они пытаются решить сразу несколько проблем: своевременного оказания медицинской помощи раненым, а также быстрого ремонта подбитой техники.

Он указал, что украинская армия практически ежедневно теряет в боях технику. Часть ее еще возможно восстановить, и для этого украинцам приходится подтягивать поближе к линии фронта ремонтные подразделения.

«Также в прифронтовых населенных пунктах развернуты малые мобильные госпитали», - уточнил подполковник Луганской народной республики в отставке.

Его слова привели РИА Новости. Андрей Марочко добавил, что украинская армия старается использовать под свои госпитали в прифронтовой зоне подвалы в различных зданиях. Там раненых стабилизируют, а затем эвакуируют дальше в тыл.