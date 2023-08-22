Марочко: ВСУ развили имитацию бурной активности на Купянском направлении

Украинские войска на этом участке фронта проводят активные мероприятия по дезинформации российской разведки.

По утверждению подполковника Луганской народной республики в отставке, радисты противника ведут большое количество «радиоигр». Своей активной работой в эфире они создают впечатление большого числа подразделений, которые якобы находятся в этом районе. Помимо этого ведется строительство и установка ложных объектов.

«Строятся ложные позиции с нахождением на них макетов бронетехники и артиллерийских орудий», - сообщил Андрей Марочко.

Его слова привели РИА Новости. Рядом с железнодорожной станцией Купянск-узловой также демонстрируется активность, связанная с прибытием резервов. Через населенные пункты поблизости регулярно проходят бронетехника и автомобилями с одними и теми же номерами. Местным жителям показывают большой поток войск, который якобы идет к фронту.