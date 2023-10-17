Количество военнослужащих женского пола в украинских частях в «красной зоне» непрерывно растет, заявил подполковник Луганской народной республики в отставке.

Это было выявлено в результате перехвата радиопереговоров украинских военных. В некоторых подразделениях численность женщин стала достигать одной пятой от общего количества личного состава.

«Установлен факт увеличения количества женщин в украинских формированиях. В некоторых подразделениях соотношение женщин достигает практически 20%», - сообщил Андрей Марочко.

Его заявление привели РИА Новости. Он добавил, что женщины в ВСУ занимают различные должности, как на командном уровне, так и на низовом.