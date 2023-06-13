Марочко: ВСУ утратили на купянском направлении инициативу и перешли к обороне
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Это произошло после целой серии российских воздушных и артиллерийских ударов.
По утверждению Андрея Марочко, подполковника Луганской народной республики в отставке, российским бойцам на данном участке фронта удалось полностью перехватить инициативу у неприятеля. Его точку зрения привело ТАСС. Армейская и оперативно-тактическая авиация нанесли ряд налетов на места дислокации врага, на его вооружение, технику и полевые склады с боеприпасами. Такие же по интенсивности удары были произведены ракетными войсками и артиллерией. Из-за всего этого украинская армия потеряла большое количество солдат, а также материальных ресурсов.
«В результате понесенных потерь противник утратил инициативу и переходит к оборонительным действиям», - сообщил эксперт.