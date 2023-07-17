Марочко: ВСУ всего за неделю потеряли в ЛНР больше трех тысячи бойцов

По утверждению подполковника ЛНР в отставке, число убитых и раненых украинских солдат на данном участке фронта заметно возросло. Это связано с резко возросшим числом предпринятых атак. За неделю до этого их было почти вдвое меньше, всего 56. У ВСУ растут не только людские потери. Все больше украинской техники уничтожается российскими войсками.

«Уничтожено 41 единица автомобильной техники, подбито 47 различных боевых бронированных машин, сожжено восемь танков», - сообщил он.

Слова эксперта привели РИА Новости. Андрей Марочко добавил, что за истекшую неделю было ликвидировано 33 вражеских орудий, минометов и систем залпового огня.