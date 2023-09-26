Маршрутка врезалась в столб в Подмосковье: пострадали девять человек

Серьезное ДТП произошло в Богородском округе Подмосковья. Водитель маршрутного такси не справился с управлением и врезался в столб.

В результате аварии пострадали девять человек, в том числе ребенок 2014 года рождения. Об этом со ссылкой на пресс-службу Главного управления МВД по Московской области сообщил ТАСС.

Дорожно-транспортное происшествие случилось на тридцать четвертом километре трассы М-7. Известно, что за рулем маршрутки был водитель 1985 года рождения. Пострадавших госпитализировали.

Ранее сообщалось, что на Дмитровском шоссе в Подмосковье произошла авария с участием грузовика и пяти легковушек.