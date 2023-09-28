Маршрутный автобус с пассажирами загорелся на Новорязанском шоссе

Утром в четверг в маршрутном автобусе 67к «Октябрьский — метро Котельники» произошло возгорание. Об этом сообщила пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.

Пожар случился вблизи остановки «Строймаркет» на Новорязанском шоссе. В ведомстве подчеркнули, что из пассажиров никто не пострадал. Все они успели покинуть салон. Водителю транспортного средства оказана первая медицинская помощь.

В настоящее время выясняются причины возгорания автобуса, добавили в Минтрансе Подмосковья.

Кадры с места происшествия опубликовал телеканал «Москва 24». На видеозаписи видно, как горит белый микроавтобус. Огонь распространился по всему транспортному средству, от него отходит черный густой дым.