Бывшему руководителю Курской области Алексею Смирнову не хватало навыков взаимодействия с общественностью, хотя программа поддержки была весьма обширной — более 160 мероприятий. Об этом SHOT рассказал министр транспорта России Роман Старовойт в ходе беседы по поводу назначения Александра Хинштейна в качестве временного исполнительного главы края.

Старовойт, который ранее был губернатором Курска почти пять лет, выразил уверенность в способности Хинштейна наладить контакт с общественностью.

Старовойт поделился информацией о том, что они уже провели разговор с Александром Евсеевичем, и пожелал ему успеха, обещая помощь со стороны министерства транспорта. Он выразил мнение, что Хинштейн обладает достаточным опытом для эффективной коммуникации.

По мнению бывшего губернатора Курской области Романа Старовойта, ушедший в отставку 5 декабря Алексей Смирнов столкнулся с трудностями в передаче информации о мерах поддержки жителям региона.

Ранее сообщалось, что покинувший пост губернатора Курской области Алексей Смирнов переходит на новое место работы.