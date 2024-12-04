Mash: российского дипломата и его жену избили таксисты в Марокко

В Марокко таксисты напали на российского дипломата и его супругу на фоне слухов о возможном вмешательстве России в проведение чемпионата мира по футболу в 2030 году, сообщил Mash.

Инцидент произошел недалеко от отеля в Касабланке. Группа таксистов предложила свои услуги, но, увидев, что пара ожидает водителя, который работает через InDrive, начала предъявлять претензии. Когда мужчины узнали, что пара из России, они совершили нападение.

Когда на месте появился таксист из кипрской компании Suol Innovations LTD, ему также досталось. Вскоре из отеля выбежали сотрудники, которые смогли разогнать агрессивную толпу.

Совсем скоро были вызваны полиция и скорая помощь — пострадавших доставили в частную больницу, а в городе был введен режим повышенной готовности. Правоохранительные органы сумели найти и задержать нападавших.

Ранее сообщалось, что любимыми турнаправлениями россиян в 2024 году стали поездки в Марокко и Японию.