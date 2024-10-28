Mash: в Пакистане похитили российского тревел-блогера Васю Щупальце

Тревел-блогера из Санкт-Петербурга, известного под псевдонимом Вася Щупальце (настоящее имя Игорь Бабко), похитили участники радикального исламистского движения «Талибан» (запрещенная в России террористическая организация). Об этом сообщил Mash.

Сообщается, что российский велопутешественник отправился в Пакистан для создания контента для своего канала на YouTube и перестал выходить на связь с 24 октября в городе Дера-Исмаил-хан. Через два дня родственники забили тревогу.

По информации местных средств массовой информации, группировка «Хафиз Гюль Бахадур» потребовала выкуп за блогера. Официальные комментарии от российского посольства в Пакистане пока отсутствуют.

Вася Щупальце ведет YouTube-канал, где более двух тысяч подписчиков наблюдают за его путешествиями. Он проехал на велосипеде через Индию, Монголию, Афганистан и Кавказ, и планировал завершить свой маршрут в Пакистане.

Ранее сообщалось, что мошенники придумали способ похищать людей на расстоянии. По словам юриста Ивана Соловьева, злоумышленники представляются сотрудниками спецслужб, и сообщают, что мошенники из банка пытаются похитить у гражданина деньги для переправки на Украину.

Они предлагают сохранить деньги, переведя их на «безопасные счета», чтобы избежать уголовного наказания и помочь следствию.

После этого, они пытаются выманить жертву на «конспиративную квартиру», уговаривая сменить сим-карту. Человек уезжает, а у его родственников начинают выманивать деньги, утверждая, что он похищен.