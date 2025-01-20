Mash: ВСУ атаковали Казань беспилотниками самолетного типа «Лютый»

В утренние часы понедельника, 20 января, беспилотные летательные аппараты противника попытались нанести удар по объектам в Казани. По информации от Mash, в Авиастроительном районе города были слышны звуки взрывов. Предположительно, сработала система противовоздушной обороны.

Как отмечается в публикации, для атаки на казанские заводы украинские боевики предварительно использовали дрон самолетного типа «Лютый». Один из беспилотников попал в объективы очевидцев в Авиастроительном районе столицы Татарстана.

В Татарстане существует вероятность атаки беспилотных летательных аппаратов, о чём предупредило республиканское управление МЧС. В двух районах Казани — Ново-Савиновском и Авиастроительном — жители города слышали звуки взрывов.

Ранее сообщалось, что о взрывах также рассказали жители Рязани и Рязанской области