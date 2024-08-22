Mash: ВСУ попытались подорвать аэродром в Калаче-на-Дону под Волгоградом

Вооруженные силы Украины намеревались нанести серию ударов беспилотниками по аэродрому в городе Калач-на-Дону, что в Волгоградской области. Как передает Mash, первая атака была совершена примерно в 3:30 по местному времени (совпадает с мск).

Местные жители сообщили о минимум 12 взрывах в районе аэродрома. Согласно предварительной информации, минимум по двум боевым дронам противника успешно отработала ПВО.

К настоящему времени официальной информации о происходящем в Калаче-на-Дону не поступало.

Также сообщается, что вражеские БПЛА в настоящее время пытаются атаковать соседние Воронежскую и Ростовскую области.