Mash: жертвой взрыва в Донецке стал начальник Еленовской колонии ДНР Евсюков

В Донецке взорвался автомобиль. Жертвой стал начальник Еленовской колонии ДНР Сергей Евсюков, который был фигурантом уголовного дела на Украине из-за гибели военнопленных ВСУ, сообщил Mash.

По данным канала, на Украине завели уголовное дело против начальника Еленовской колонии ДНР и его заместителя. В 2022 году территория исправительного учреждения попала под обстрел ВСУ с применением натовских снарядов. Погибли военнослужащие ВСУ, которые сдались в плен во время освобождения Мариуполя.

В понедельник, 9 декабря, появилась информация о взрыве Toyota Land Cruiser в Донецке. Mash сообщил, что за рулем находился Сергей Евсюков, который погиб. Пассажиркой оказалась его супруга. Ей оторвало ногу. Женщина находится в больнице. Медики оценивают ее состояние как тяжелое.

SHOT сообщил, что причиной взрыва стало СВУ, мощность которого составила около 100-200 граммов в тротиловом эквиваленте. Предполагается, что оно было заложено под водительское сидение.

«Как только мужчина и женщина сели в авто, произошел взрыв», — сообщил SHOT.

В СК РФ сообщили о возбуждении уголовного дела. На месте инцидента работают сотрудники правоохранительных органов, которые осматривают место происшествия, опрашивают свидетелей и берут необходимые материалы для различных экспертиз.

Ранее сообщалось, что в Донецке задержали четырех сторонников террористической организации.