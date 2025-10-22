Машина скорой помощи с беременной вылетела с трассы в Новосибирской области

В Краснозерском районе Новосибирской области произошло серьезное ДТП с участием автомобиля скорой медицинской помощи, перевозившего беременную женщину. По предварительной информации, машина вылетела с трассы К-17Р.

Как сообщила «Лента.ру» со ссылкой на телеграм-канал Mash Siberia, автомобиль экстренной службы несколько раз перевернулся. По свидетельствам очевидцев, роженица, находившаяся внутри, выжила. Точная информация о состоянии ее здоровья и о состоянии медицинского персонала на данный момент уточняется, о чем информирует портал Ngs.ru.

На место происшествия оперативно прибыли экипажи Госавтоинспекции. В пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области подтвердили факт аварии и сообщили, что в настоящее время устанавливаются все обстоятельства случившегося.

Ранее сообщалось, что ДТП с летальным исходом произошло на сахалинской дороге.