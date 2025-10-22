ДТП с летальным исходом произошло на сахалинской дороге

Жесткое дорожно-транспортное происшествие с летальным исходом произошло в Поронайском районе в субботу, 21 октября. Инцидент, унесший жизнь молодого человека, случился около 19:00 на 6-м километре трассы Трудовое — Соболиное.

По предварительной информации Госавтоинспекции, 29-летний водитель автомобиля Toyota Caldina не справился с управлением при движении по мосту. В результате иномарка вылетела с проезжей части, сорвалась в реку и перевернулась, оказавшись на крыше.

От полученных травм 29-летний мужчина скончался на месте происшествия до приезда медиков, сообщил врио начальника местного отделения ГИБДД Роман Малеев. В настоящее время по факту аварии проводится проверка, сотрудники полиции выясняют все детали и причины случившегося.

Ранее сообщалось, что в Уфе автоцистерна насмерть переехала девушку из-за отказавших тормозов.