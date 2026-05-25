«Машина в болоте»: в Липецкой области возбуждено дело об убийстве после исчезновения отца и сына

В Липецкой области разворачивается драма, достойная детективного романа. 42-летний Алексей К. поехал за сыном-студентом в Липецк, чтобы привезти его домой на выходные, но ни мужчина, ни его 18-летний Артем до села Спешнево-Ивановское так и не добрались. Трое суток поисков, брошенная машина у железной дороги и тело отца со следами насильственной смерти — сейчас следователи выясняют, мог ли родной сын поднять руку на родителя. Об этих и других подробностях сообщает RT .

Исчезновение на пустом месте

Вечер 22 мая не предвещал беды. Алексей, занимавшийся грузоперевозками, как обычно, отправился в областной центр за сыном, который учится в политехническом институте. Они выехали обратно, но в 21:30 телефоны обоих замолчали. Супруга Алексея, Татьяна, не дождавшись родных к десяти вечера, забила тревогу.

Как сообщили в региональном управлении Следственного комитета, по факту исчезновения сразу возбудили уголовное дело. В окрестностях началась масштабная операция: прочесывать местность вышли 70-80 человек — полицейские, волонтеры «ЛизыАлерт» и местные жители.

Хронология исчезновения и поисков:

Последняя фиксация автомобиля — 22 мая в 20:12 на камерах Лебедянского поста

Обнаружение машины — 24 мая машинистом тепловоза в 30 км от села Спешнево-Ивановское

Находка тела — вечером того же дня неподалеку от брошенного авто

Задержание подозреваемых — 25 мая (сын Артем и его знакомый)

Странный маршрут и загадочная смерть

Бывший глава сельского поселения Владимир Болотов в разговоре с изданием отметил, что синий Daewoo Matiz съехал с главной дороги и преодолел еще 6 километров по грунтовке в сторону, абсолютно не ведущую к дому. Автомобиль якобы пытались столкнуть в болото или пруд. Информация о причинах смерти разнилась: сначала говорили об огнестреле, затем — о колотых ранах.

«Вспышек агрессии никогда не замечал. Раньше он был спокойным, ленивым. Учился в ЛГТУ на первом курсе. Увлекается машинами, электроникой», — рассказал RT двоюродный брат задержанного Артема, выразив сомнение в том, что родственник мог взять в руки нож.

Версия конфликта и позиция СК

По данным источника RT в правоохранительных органах, рассматривается версия о том, что студент зарезал отца после внезапной ссоры. Однако в липецком СК призывают не торопиться с выводами.

Там подчеркнули, что задержание Артема и его знакомого — лишь часть проверки. На момент публикации молодые люди только доставлялись к следователю, допрос еще не проводился. Обоих проверят на причастность к особо тяжкому преступлению.

Семейная драма или роковая случайность

Мать погибшего Алексея в беседе с журналистами не может поверить в случившееся. По ее словам, в день исчезновения сын разговаривал с ней в обед как обычно — спокойно, говорил, что едет за внуком. Семью она характеризует как порядочную, никаких проблем у Алексея с женой не было.

Односельчане тоже рисуют образ примерного отца семейства. Алексей помогал людям грузоперевозками, был «хорошим малым», а его сын ни в чем плохом замечен не был — не хулиганил, не пил, спокойно учился. Теперь следователям предстоит выяснить, что же на самом деле произошло в той роковой поездке из Липецка домой.