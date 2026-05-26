Места в детсады Крыма: в регионе полностью ликвидированы очереди в дошкольные учреждения

В Крыму наконец решили давнюю проблему с очередями в ясли и сады — местами для дошкольников регион обеспечен полностью. Такую громкую новость озвучила в эфире « Крым 24 » глава профильного комитета Госсовета Елена Крестьянинова. По ее словам, именно точечное строительство новых детских садов позволило закрыть этот вопрос со стопроцентным результатом.

По ее словам, если вникнуть в предысторию, то проблема была системной долгие годы: старые здания не справлялись с демографией, а новые не появлялись нужными темпами. За последние двенадцать лет ситуацию переломили комплексно. Параллельно с садами в регионе запустили масштабную модернизацию всей образовательной системы — от возведения школьных зданий до оснащения технологических классов и лабораторий. То есть фокус сместился не просто на количество мест, а на качество базы.

Крестьянинова раскрыла, какие из этого следуют практические последствия. Для семей с маленькими детьми отпадает необходимость записываться в очередь за год-два и держать кулачки. Родители могут выходить на работу без оглядки на «непристроенного» ребенка. Для самой системы это снимает колоссальное социальное напряжение и разгружает управленческие ресурсы, которые раньше уходили на постоянное латание дыр.

По ее мнению, то, что многие регионы России пока только декларируют как цель, в Крыму уже называют свершившимся фактом. Причем достигнуто это не за счет временных мер вроде уплотнения групп, а за счет реального строительства. Остается вопрос, как долго удастся удерживать этот баланс при нынешней рождаемости — но на сегодня «дошкольный вопрос» в регионе можно считать закрытым.

