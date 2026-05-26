Худший сценарий ледника Судного дня: географ предупредила о затоплении Западной Сибири и подъеме океана на три метра

Если антарктический ледник Туэйтса, прозванный ледником Судного дня, начнет разрушаться по самому плохому сценарию, уровень Мирового океана подскочит на три метра. И тогда, предупреждает географ Мария Ананичева, воды могут дойти до Западной Сибири. Хорошая новость: у человечества есть как минимум двести лет, чтобы подготовиться. Об этом сообщает «РЕН ТВ».

Научный сотрудник Института географии РАН Мария Ананичева обрисовала мрачную картину. Речь идет о крайне негативном прогнозе, при котором разрушаться начнут не только льды самого ледника Туэйтса, но и весь наземный ледниковый покров Антарктиды. В этом случае уровень океана повысится на три метра. Географ прямо сказала, что Западная Сибирь может быть затоплена. Последствия затронут все прибрежные города и низменные территории планеты.

Однако Ананичева сразу успокоила: даже по худшим оценкам, такие изменения не произойдут раньше, чем через 200 лет. Так что паниковать раньше времени не стоит. Сейчас, по ее словам, на климат гораздо сильнее влияет ситуация в Арктике, где потепление идет в два с половиной раза быстрее, чем в среднем по миру. И это уже ощущается сегодня — таяние вечной мерзлоты, изменение трасс Северного морского пути, рост числа опасных погодных явлений.

Ранее стало известно, что в Архангельске после ремонта запустили единственный в России 115-летний пароход.