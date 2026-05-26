Танцующий Саша Чеба из Чебоксар взорвал сеть: 10 млн просмотров и лайк от Tiesto

Стиль нулевых возвращается. Житель Чебоксар по имени Саша Чеба внезапно стал звездой интернета, выкладывая танцы в стиле тектоник. Его последнее видео разлетелось по зарубежным платформам, набрав 10 миллионов просмотров за одни сутки. А сам парень получил одобрение от нидерландского диджея Tiesto, под музыку которого он чаще всего и танцует. Об этом сообщает «Ридус».

Российский самоучка решил воскресить забытую хореографию конца 2000-х. Саша Чеба начал загружать ролики в декабре прошлого года. И поначалу успех был скромным. Но недавно алгоритмы взорвались. Одно из видео набрало десятки миллионов просмотров, из них 10 миллионов — всего за 24 часа. Пользователи со всего мира пишут: их накрыла ностальгия по временам, когда тектоник танцевали в клубах и даже на улицах.

Секрет успеха — в искренности и техничности. Чеба не использует спецэффектов и не наряжается в костюмы. Просто парень в обычной одежде вытворяет руками и ногами такое, что американские и европейские зумеры ахают. К тому же его кумиром стал сам Tiesto. Диджей заметил танцора и лайкнул видео. Для провинциального парня без связей это настоящий триумф.

