«Земский учитель»: Крым закрывает кадровый голод программами для педагогов

В Крыму продолжает набирать обороты программа «Земский учитель» — с момента ее старта в 2021 году на полуостров переехали работать уже 109 педагогов из разных уголков России. Об этом в эфире « Крым 24 » рассказала глава регионального Минобразования Валентина Лаврик. Цифра довольно внушительная, но важнее другое: программа не сворачивается — в этом году ждут еще пять учителей, а на следующий запланировано уже одиннадцать.

По ее словам, чтобы понять ценность этой инициативы, нужно вспомнить, с чем сталкиваются многие регионы. Школы, особенно в сельской местности и в новых субъектах, годами не могут закрыть ставки: выпускники педагогических вузов не горят желанием ехать в глубинку, а местных кадров попросту не хватает. «Земский учитель» ломает этот барьер финансовой мотивацией и гарантиями. И судя по отчетам, механизм работает: вакансии действительно закрываются.

Лаврик добавила, что одной переездной программой дело не ограничивается. Крым развернул целую систему поддержки уже работающих педагогов. Например, победители республиканского конкурса лучших учителей получают по 200 тыс. рублей разово. За высокие результаты учеников на ЕГЭ премируют ста тысячами. А если подготовил призера или победителя олимпиады — можно рассчитывать на 150 тыс. Плюс для молодых специалистов в Симферополе предусмотрена ежемесячная доплата от города — пять тыс. рублей. Параллельно развивается и предпрофессиональное образование. Только в психолого-педагогических классах сегодня учатся около 3,5 тыс. школьников. Это важный долгосрочный задел: ребята со школьной скамьи погружаются в профессию, и в идеале через несколько лет они сами пополнят ряды учителей, уже будучи мотивированными и отчасти подготовленными.

По ее мнению, с одной стороны, Крым пытается решить текущий кадровый голод через федеральные программы и региональные деньги, а с другой — выращивает собственные кадры с раннего возраста. При этом Лаврик прямо признает: профессия остается очень сложной и требует высокой мотивации. Но если система доплат и премий будет работать стабильно, а новые учителя увидят, что их усилия ценят рублем и вниманием, есть шанс, что очередь из желающих работать в крымских школах не иссякнет.

Ранее сообщалось, что программа «Земский учитель» доказала свою эффективность в Рязанской области.