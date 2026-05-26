Ужин в 23 часа провоцирует ожирение и диабет: диетолог назвала самое опасное время для еды

Диетолог Ана Лусон вынесла жесткий вердикт: ужин после 23 часов — это прямая дорога к животу, ожирению печени и хроническому воспалению. В это время организм впадает в состояние временной инсулинорезистентности и вместо переработки еды отправляет ее прямиком в жировое депо. Об этом сообщает «Lenta.ru».

Диетолог Ана Лусон развела по полочкам, когда еще можно поужинать, а когда уже категорически нет. По словам Лусон, в 21 час уровень мелатонина низкий, поджелудочная работает исправно, инсулин выделяется, а углеводы и жиры перерабатываются нормально. Ужин в это время — вполне допустим. В 22 часа начинается выработка мелатонина, толерантность к глюкозе снижается, желудок пустеет медленнее. Это пограничный период — уже не идеально, но еще не катастрофа.

А вот 23 часа и позже — абсолютное табу. Уровень мелатонина зашкаливает, возникает состояние временной физиологической инсулинорезистентности. Организм просто не справляется с глюкозой. Результат — хронически высокий сахар и триглицериды в крови, накопление жира (особенно висцерального) и системное воспаление. Лусон советует: хотите быть стройными и здоровыми — ужинайте не позднее 21-22 часов.

Ранее Мясников назвал продукт, который снижает риск опухоли кишечника.