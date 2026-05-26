Биометрия и подпись: риелтор пояснила суть нового способа сделок с недвижимостью с июля

С 1 июля 2026 года в России запускается новый механизм дистанционных сделок с недвижимостью — с использованием биометрии. Покупать квартиры, дома и помещения станет быстрее и удобнее, но при этом, как обещается, не менее безопасно. Суть проста: подтвердить личность при регистрации прав можно будет не только усиленной электронной подписью (УКЭП), но и через Единую биометрическую систему (ЕБС). По сути, ваше лицо и голос становятся цифровым ключом. Об этом сообщает Общественное телевидение России .

По словам эксперта по недвижимости Натальи Перескоковой, раньше удаленные сделки тоже существовали, но с оговорками и лишними барьерами. Нововведение убирает часть из них: теперь не нужно лично идти в МФЦ — достаточно электронного пакета документов при условии, что у вас есть и УКЭП, и подтвержденная биометрия. Впрочем, классический путь через Росреестр или многофункциональный центр остается. Важный нюанс: новый способ не для всех объектов. Он рассчитан на стандартные процессы — первичный рынок, ипотеку. А вот сделки с долями, наследством или спорными активами в этот список не попадают: там слишком много подводных камней, и автоматическая проверка не справится.

Она уточнила, что это даст на практике в первую очередь межрегиональную свободу. Продавец в Крыму, покупатель во Владивостоке — больше не нужны доверенности, которые многих пугают. Снижается объем бумажной волокиты, ускоряется регистрация права. По задумке, биометрия становится дополнительным щитом: система убеждается, что документы подает именно собственник, а не мошенник с поддельным паспортом. Для владельцев, живущих за границей или вечно в командировках, это вообще спасение. Но есть и риски. Цифровое мошенничество никто не отменял: утечка данных, взлом аккаунта на «Госуслугах», кража биометрии или банальная техническая ошибка идентификации. Впрочем, эксперты успокаивают: сама по себе биометрия не работает. Она идет в связке с подтвержденной учеткой на «Госуслугах», госбазами и электронной подписью. Это тройная, а не одинарная защита. Но расслабляться все равно не стоит — перед покупкой нужно собственноручно проверять выписки из ЕГРН, историю переходов права и уж точно никому не передавать коды.

По мнению риелтора, новый инструмент — не магия, а логичный шаг цифровизации. Он не отменяет юридическую проверку сделки и не закрывает глаза на сложную историю объекта. Но для рядового покупателя и продавца, у которых с недвижимостью все чисто, это реальное облегчение. Главное — помнить, что биометрия лишь подтверждает личность, а не чистоту документов. И да, если собственник поставил запрет на регистрацию без личного участия, то сначала придется ехать и снимать его — тут уж ни биометрия, ни подпись не помогут.

