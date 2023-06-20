Маск поддержал мнение, что украинское контрнаступление обернется провалом

Это мнение выразил Дэвид Сакс, известный инвестор. По его мнению, каждый новый день еще более подтверждает такую точку зрения. Весь конфликт можно было прекратить еще год назад в Стамбуле, но Запад не дал сделать этого. Бизнесмен считает, что вся ситуация чем дальше, тем больше напоминает Афганистан, где, как уверяли американцев, армия США на протяжении двух десятилетий одерживала победы. Но Соединенным Штатам внезапно для многих пришлось уйти из этой азиатской страны. Илон Маск написал под этой статьей всего два слова.

«Хорошо сказано», - одобрил он мнение Сакса.