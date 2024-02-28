Маск: США переполнили преступники со всего мира из-за ненадежности их границ

У Соединенных Штатов есть огромные проблемы с миграцией, и поэтому их буквально наводнил преступный элемент, который стекается в страну со всего земного шара. Так считает известный изобретатель Илон Маск, свое мнение он изложил в социальной сети Х.

До сих пор миллиардер последовательно выступал за ограничение миграции и за повышение надежности границ Америки. Он также критиковал Байдена и его администрацию за то, что они не хотят заниматься данным вопросом. Вот и сейчас Маск написал, что под видом искателей убежища в США отовсюду съезжаются преступники.

«Возможность выбросить документы, удостоверяющие личность, пересечь южную границу и попросить «убежища» превратила Америку в убежище для самых опасных преступников в мире!» - указал он.

Последние три года стали критичными для Америки по числу нелегально въезжающих в нее мигрантов. Декабрь прошлого года побил все месячные рекорды. Тогда погранслужбы зафиксировали 302 тысячи въехавших в страну нелегалов.

Ранее тележурналисты в Америке рассказали, что Илон Маск осенью прошлого года тайно посетил Белый дом. Бизнесмен обсудил с госчиновниками проблемы искусственного интеллекта, и это стало единственным его визитом в это здание при президентстве Байдена.