Маск выразил тревогу из-за постепенного втягивания США в украинский конфликт

К еще большему вовлечению Соединенных Штатов в этот процесс может привести провокация на Запорожской атомной электростанции.

Дэвид Сакс, советник миллиардера, расписал в социальной сети наиболее возможный вариант ядерной провокации. Он считает, что если на ЗАЭС произойдет взрыв, то американская пресса обязательно обвинит в нем Россию. При этом ей будет неважно, кто истинный виновник взрыва на самом деле.

«Такая динамика создает извращенную мотивацию разрушить ЗАЭС, если они хотят еще больше втянуть Америку в конфликт», - указал Сакс.

Его слова привели ТАСС. Илон Макс прокомментировал статью своего сотрудника. Он сообщил, что такая ситуация вызывает у него тревогу.