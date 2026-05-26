Маслянистая жидкость с надписью «Sleep Well»: в Шереметьево задержали пассажира с 15 флаконами наркотиков
В столичном аэропорту Шереметьево таможенники пресекли ввоз крупной партии психоактивных веществ. Как сообщили «Ленте.ру» в пресс-службе Федеральной таможенной службы, 35-летний россиянин, прибывший рейсом из Индии, был остановлен в ходе выборочного контроля на зеленом коридоре. В его чемодане среди личных вещей обнаружили пятнадцать коричневых стеклянных флаконов с надписями Parana и Sleep Well, внутри которых находилась маслянистая жидкость со специфическим запахом.
Экспертиза установила, что в растворе содержится наркотическое средство тетрагидроканнабинол. Задержанный пояснил, что перевозил товар по просьбе знакомого. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье о контрабанде наркотических средств в особо крупном размере. Санкция статьи предусматривает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.