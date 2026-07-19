Масштабная атака БПЛА: силы ПВО отразили налет на Подмосковье и юг России

Силы противовоздушной обороны за сутки уничтожили 161 украинский беспилотник над российскими регионами, в том числе над Московской областью. Об этом сообщили в Минобороны. Атака затронула также Белгородскую, Брянскую, Владимирскую, Калужскую, Курскую, Тульскую области, Краснодарский край, Крым и акваторию Черного моря.

В оборонном ведомстве уточнили, что перехваты и уничтожение БПЛА самолетного типа производились в светлое время суток — с 8:00 до 20:00. Наиболее интенсивная работа средств ПВО фиксировалась над приграничными областями, однако воздушные цели были также поражены в центральной части страны, включая Московский регион.

По предварительным данным, все беспилотники, приближавшиеся к столичному региону, своевременно обнаружены и ликвидированы. Жертв и разрушений на земле не зафиксировано. Оперативные службы продолжают мониторинг воздушной обстановки.